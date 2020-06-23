Широков о падении Понсе в штрафной «Сочи»: «Это чистейший пенальти. Вратарь не попал по мячу»

Экс-защитник Евгений Ловчев и бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделились мнением о спорном эпизоде матча «Сочи» – «Спартак» (1:0).

На 38-й минуте главный судья встречи не стал назначать пенальти после инцидента, в котором форвард москвичей упал в штрафной «Сочи» после контакта с голкипером хозяев .

«Это пенальти. Вот он протыкает мячик. Вратарь ногой сбивает его. Что обсуждать-то? Человек сбил в штрафной нападающего, который бежал уже на пустые ворота. Он его срубает», – сказал .

«Я согласен, что это пенальти. Вратарь не попал по мячу. Здесь я с вами согласен – пенальти. Чистый. По мне – чистейший», – заявил Роман Широков.

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Фото: кадр из трансляции телеканал «Матч Премьер»