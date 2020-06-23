Экс-арбитр Николаев: «Заболотный играл в мяч, а Понсе в него врезался. Судья прав»

Бывший арбитр сравнил эпизоды, связанные с назначением пенальти, в матчах «Сочи» – (1:0) и – (2:0).

«Можно сказать, что общего между этими эпизодами – это единоборство вратаря и игрока. Абсолютно разные эпизоды.

Если мы берем эпизод из матча и «Спартака», то мы видим единоборство Заболотного и Понсе: вратарь в статическом положении выходит на мяч и ничего противоестественного не делает, кроме того, что пытается перекрыть большую площадь ворот. Ему это удается, он играет в мяч, а Понсе в него врезается.

В игре «Динамо» – «Крылья Советов» мы видим, что Филипп прокидывает мяч мимо вратаря, которому ничего не остается, кроме как по инерции его сбивать. Это должен был видеть судья. Посмотрев ВАР, он исправил свою ошибку, изначально не назначив 11-метровый удар.

Это два разных эпизода в плане восприятия. И в том, и в другом случае, на мой взгляд, были приняты правильные решения. В первом случае вратарь не делал движения в сторону игрока, который в принципе мог спокойно его перепрыгнуть.

В случае с Фроловым, он пытался сыграть в мяч, но не успевал и уже по инерции сбивал нападающего», – сказал Николаев в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

Так был пенальти на Понсе или нет? Разбираем очень сложный эпизод