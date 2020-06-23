Сульшер о трио Марсьяль – Рэшфорд – Гринвуд: «Ничего нового для «МЮ». Помните Роналду, Руни и Тевеса?»

Главный тренер высказался об атакующем трио Марсьяль – Рэшфорд – Гринвуд.

«Такие трио не являются чем-то новым для «Ман Юнайтед». Разве вы не помните игру Руни, Роналду и Тевеса, когда сэр Алекс Фергюсон дал им некоторую свободу, но внутри определенной системы?

Мы много работаем над построениями и расположением наших игроков на поле. При этом мы понимаем, что игрок может уйти направо или налево, занимать по ходу матча разные позиции.

В прошлом году, а иногда и в этом, у нас было слишком много футболистов, которые сваливались на левый фланг и играли бессистемно. Мы хотим избавиться от этого и быть более дисциплинированными в расположении футболистов на поле», – заявил Сульшер.