Клубы из АПЛ и Серии А возобновили интерес к Гайчу после предложения ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия высшая лига Аргентина Сан-Лоренсо возможные трансферы Адольфо Гайч Футбол

ЦСКА и «Сан-Лоренсо» продолжают переговоры о трансфере нападающего Адольфо Гайча.

По данным Ole, московский клуб ранее предложил 8 миллионов евро за 21-летнего форварда.

Однако руководство «Сан-Лоренсо» хочет заработать на продаже игрока больше – сумму, близкую к той, которая прописана в его контракте в качестве отступных.

Ole утверждает, что сегодня, 8 июля, ожидается еще одно предложение от армейцев в размере 9 миллионов, плюс аргентинская команда получит определенный процент от суммы последующей продажи футболиста.

В связи с конкретным интересом ЦСКА к Гайчу активизировались другие европейские клубы, проявляющие к нему интерес: один из АПЛ, другой из Италии.

Сегодня также появилась информация, что ЦСКА близок к покупке 90% прав на форварда Гайча за 9 млн евро.

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