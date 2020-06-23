«Ман Сити»: «Клуб приветствует решение CAS и благодарит за корректный судебный процесс»

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«Манчестер Сити» выступил с заявлением относительно решения спортивного арбитражного суда, допустившего клуб до участия в еврокубках. 

«На данный момент «Манчестер Сити» и его юристы еще не рассмотрели полное решение Спортивного арбитражного суда (CAS), однако клуб приветствует вынесенный вердикт, который подтверждает правомерность действий клуба.

Клуб хотел бы поблагодарить участников заседания за усердие и корректный судебный процесс», – сообщает пресс-служба «Ман Сити».

«Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов. CAS принял апелляцию

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