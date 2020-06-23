Уткин о болении за «Спартак» в последние годы: «Это когда твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь и мучаешься»

Журналист Василий Уткин высказался по поводу боления за .

«Вот когда твоя девушка шлюха, но ты все равно ее любишь и мучаешься – это, наверно, точь-в-точь, что болеть за «Спартак» последние года три», – написал Уткин в твиттере.

«Спартак» в эти минуты на выезде играет с «Сочи» (0:1, второй тайм). На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

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