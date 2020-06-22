Дзюба и Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч с «Ахматом»

Стали известны составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 28-го тура РПЛ.
Форварды петербургской команды Артем Дзюба и Сердар Азмун не вошли в заявку команды на этот выездной матч.
В заявке также нет защитника Ярослава Ракицкого и полузащитника Вильмара Барриоса.
Состав «Зенита»: Лунев, Караваев, Прохин, Осорио, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Шатов, Сутормин, Шамкин, Малком.
Состав «Ахмата»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богасавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин, Визеу.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Кадыров, Ильин, Бериша, Раванелли, Митришев, Мбенг.
На Sports.ru можно посмотреть игру в прямом эфире и обсудить ее ход в нашем текстовом онлайне, начало – в 18:30.
Напомним, «Зенит» ранее досрочно стал чемпионом России.
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