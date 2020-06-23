«Сочи» поднялся на 9-е место в РПЛ, победив «Спартак» (1:0). Южане уступили лишь 1 раз за 9 игр

«Сочи» победил «Спартак» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ благодаря автоголу защитника Павла Маслова.
Это пятая победа южан за 9 последних встреч. На этом отрезке они потерпели лишь одно поражение – в прошлом туре от «Зенита» (1:2).
После 28 игр «Сочи» набрал 33 очка и разместился на 9-й строчке в таблице чемпионата России. «Спартак» набрал те же 33 очка, но пропустил «Сочи» вперед по дополнительным показателям и стал 10-м.
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.
⬇«Спартак» опустился на 10-е место после поражения от «Сочи» (0:1)
- Дата проведения
- 11 июля, 20.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Гол:
- 1:0 – 24, автогол Маслов.
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Сочи –
Заболотный, Цаллагов, Заика, Маргасов, Набиуллин, Нобоа, Мостовой, Мевля, Новосельцев, Полоз (Карапетян, 76), Кокорин.
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Спартак –
Максименко, Жиго, Рассказов (Мирзов, 58), Джикия, Айртон, Умяров (Ларссон, 58), Крал, Зобнин, Маслов, Понсе, Соболев.
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