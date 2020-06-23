«Сочи» поднялся на 9-е место в РПЛ, победив «Спартак» (1:0). Южане уступили лишь 1 раз за 9 игр

«Сочи» победил «Спартак» (1:0) в матче 28-го тура благодаря автоголу защитника Павла Маслова.

Это пятая победа южан за 9 последних встреч. На этом отрезке они потерпели лишь одно поражение – в прошлом туре от (1:2).

После 28 игр «Сочи» набрал 33 очка и разместился на 9-й строчке в таблице чемпионата России. «Спартак» набрал те же 33 очка, но пропустил «Сочи» вперед по дополнительным показателям и стал 10-м.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.

⬇«Спартак» опустился на 10-е место после поражения от «Сочи» (0:1)

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