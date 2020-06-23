«Сочи» поднялся на 9-е место в РПЛ, победив «Спартак» (1:0). Южане уступили лишь 1 раз за 9 игр

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов 1966 Сочи Футбол

«Сочи» победил «Спартак» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ благодаря автоголу защитника Павла Маслова.

Это пятая победа южан за 9 последних встреч. На этом отрезке они потерпели лишь одно поражение – в прошлом туре от «Зенита» (1:2).

После 28 игр «Сочи» набрал 33 очка и разместился на 9-й строчке в таблице чемпионата России. «Спартак» набрал те же 33 очка, но пропустил «Сочи» вперед по дополнительным показателям и стал 10-м.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.

⬇«Спартак» опустился на 10-е место после поражения от «Сочи» (0:1)

Сочи – Спартак 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
11 июля, 20.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 24, автогол Маслов.
СочиЗаболотный, Цаллагов, Заика, Маргасов, Набиуллин, Нобоа, Мостовой, Мевля, Новосельцев, Полоз (Карапетян, 76), Кокорин.
СпартакМаксименко, Жиго, Рассказов (Мирзов, 58), Джикия, Айртон, Умяров (Ларссон, 58), Крал, Зобнин, Маслов, Понсе, Соболев.
Предупреждения:
Заика (9), Мевля (19), Айртон (30), Полоз (41), Умяров (50), Маргасов (63), Ребров (85), Мирзов (88), Кокорин (90).

Арбитр Федотов: «Резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья