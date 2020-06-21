Лапочкин назначил пенальти в ворота «Спартака» после фола Умярова на Миранчуке. Алексей забил

и «Локомотив» играют вничью (1:1, перерыв) в матче 27-го тура чемпионата России.

На 41-й минуте встречи полузащитник красно-белых в борьбе за мяч сфолил в своей штрафной на хавбеке «Локо» Алексее Миранчуке. Главный арбитр встречи назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый удар успешно исполнил сам Миранчук, сравняв счет в матче – 1:1.

Напомним, в прошлом туре Миранчук не смог реализовать пенальти на 98-й минуте, в результате чего «Локомотив» не сумел обыграть «Сочи» (0:0).

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