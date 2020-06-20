Самюэль Жиго: «Москва по-прежнему красно-белая. Об этом говорят две победы «Спартака» над ЦСКА»

Защитник «Спартака» поделился мыслями о матчах против московских команд.

– В этом сезоне «Спартак» одержал пару запоминающихся эмоциональных побед над , но третье по счету дерби с армейцами нам не удалось. Что пошло не так?

– В дерби важен только итоговый результат, и две победы против одной говорят о том, что Москва по-прежнему красно-белая. Но я, конечно, безумно расстроился, что мы проиграли нашему главному противнику. Матч получился странным.

– Из-за атмосферы на трибунах?

– В том числе. Дерби ассоциируется с полными стадионами, с потрясающими фанатами «Спартака». На этот раз всего этого не было. И это не могло не повлиять на обе команды.

Мы бились до последнего, старались. Но в этой атмосфере, приближенной к контрольному матчу, не смогли показать свой лучший футбол.

– Вы всегда очень эмоциональны в дерби. Как готовите себя к таким матчам? Или просыпаетесь утром, а ваши глаза уже полны огня?

– Я всегда счастлив, когда наступает время таких матчей. Это главное футбольное событие в России, и круто быть его частью. Голы, борьба, карточки, удаления – все вместе это создает яркое шоу. А настраиваюсь я обычно, как ко всем другим соперникам, нет никаких особых рецептов. Но когда выхожу на поле, эмоций действительно больше. Хочется уничтожить противника! В футбольном смысле, разумеется.

– На очереди матч с еще одним соперником из Москвы – «Локомотивом». В первом круге мы победили 3:0. Чего ждете от игры на этот раз?

– Знаю, что недавно у «Локомотива» сменился тренер. Это всегда дает команде эмоциональный подъем, дополнительную энергию. Мы ведь разгромили как раз, когда пришел Доменико Тедеско. Это был наш первый матч по новой игровой схеме.

Нас ждет интересная встреча. Соперник силен, идет на втором месте. Но мы знаем, как действовать. Тем более – сыграем дома. Нужно побеждать, – сказал Жиго.

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