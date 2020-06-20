Юрий Семин: «Я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на пост спортивного директора «Локомотива»

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший Владимир Маминов Юрий Семин премьер-лига Россия Нобель Арустамян Матч ТВ Футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил управленческий потенциал защитника железнодорожников Бориса Ротенберга.

– Я считаю, спортивный директор и главный тренер – это единое. Должны приходить двое, вместе, с одной целью – чтобы клуб лучше играл. А если что-то не получается, то уходить тоже вместе.

– Вы не предлагали своего спортивного директора, когда стали чемпионами?

– Почему? Я сто раз предлагал Бориса Ротенберга. Сто раз предлагал (голос Семина становится чуть веселым – примечание Sports.ru). Молодой парень, знает футбол. Я сто раз предлагал.

– А он сам готов?

– Вне сомнений, я думаю, что был готов. Нужно было с ним разговаривать. Но есть же еще в «Локомотиве» много ребят – как Володя Маминов.

А почему Маминов вне команды оказался? Он тоже мог на этой должности хорошо работать, – сказал Семин в передаче «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

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