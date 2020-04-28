Дмитрий Селюк: «Надеюсь, в ближайшее время Мещеряков и Кикнадзе покинут «Локо», а к руководству придет Ротенберг-младший и вернет Палыча»

Футбольный агент высказался за возвращение на пост главного тренера «Локомотива».

«Надеюсь, что в ближайшее время Мещеряков и Кикнадзе покинут «Локомотив», а к руководству клубом придет и вернет Палыча, который сам выдвинул кандидатуру Бориса как достойного и профессионального человека.

После такого интервью, надеюсь, болельщики не просто продолжат, а приумножат свое давление как на клуб, так и на спонсоров клуба, чтобы отстранить физкультурников, знатоков пословиц и продавцов обоев от руководящих должностей», – написал Селюк.