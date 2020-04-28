Дмитрий Селюк: «Надеюсь, в ближайшее время Мещеряков и Кикнадзе покинут «Локо», а к руководству придет Ротенберг-младший и вернет Палыча»

Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший Юрий Семин премьер-лига Россия Дмитрий Селюк Василий Кикнадзе Анатолий Мещеряков Футбол

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался за возвращение Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива».

«Надеюсь, что в ближайшее время Мещеряков и Кикнадзе покинут «Локомотив», а к руководству клубом придет Борис Ротенберг и вернет Палыча, который сам выдвинул кандидатуру Бориса как достойного и профессионального человека.

После такого интервью, надеюсь, болельщики «Локомотива» не просто продолжат, а приумножат свое давление как на клуб, так и на спонсоров клуба, чтобы отстранить физкультурников, знатоков пословиц и продавцов обоев от руководящих должностей», – написал Селюк.

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