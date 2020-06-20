Медведев о Лиге чемпионов: «С «Зенитом» будут играть с особой отдачей – с чемпионом все играют с особым настроем»

Генеральный директор оценил выступление клуба в Лиге чемпионов и поделился ожиданиями от следующего розыгрыша турнира.

– В этом сезоне вместе с успехом в чемпионате России «Зенит» постигла неудача в Лиге чемпионов. Сформировали ли вы для себя причины провала команды, и как можно избежать их в следующем сезоне?

– Можно с семью очками выйти со второго места в группе, а можно с ними же остаться четвертым и не попасть никуда. Игра с «Бенфикой», когда все карты были у нас на руках, нам не удалась.

Одна из причин, я думаю: все в перерыве знали, что «Лейпциг» ведет 2:0 у «Лиона», у нас счет 0:0 и никаких опасностей «Бенфика» для нас не создала. Но расслабления, потери концентрации в футболе никто не прощает, наказание приходит мгновенно. Удаление Дугласа – и забивать или отыгрываться вдесятером было уже тяжело на чужом поле.

В Лиге чемпионов высокий уровень, даже командам из третьей-четвертой корзин или прошедшим квалификацию палец в рот не клади – откусят не только палец, но и руку, и даже не поперхнутся. Игра в Европе требует больше гибкости и вариативности. И мы очень рады, что у нас восстановился Малком, который может играть и справа, и под нападающими, и мы можем играть с разными схемами.

Надеюсь, мы выборочно усилимся, что позволит команде выступить более сильно не только в чемпионате России, но и в Лиге чемпионов. А с нами будут играть с особой отдачей – с чемпионом все играют с особым настроем. Поэтому будем ждать и готовиться играть с каждой командой, – сказал Медведев.