Александр Медведев: «У «Зенита» будет точечное усиление – не более трех-четырех игроков»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ближайших трансферных планах клуба.
– Сколько новичков пополнят «Зенит» в новом сезоне и на какие позиции ищете усиление?
– У нас будет точечное усиление – не более трех-четырех игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, поскольку мы еще не приступили к переговорам. Они начнутся после церемонии награждения в среду.
– Будет ли увеличен трансферный бюджет, чтобы подготовиться к следующему еврокубковому сезону?
– У нас нет необходимости его увеличивать, – сказал Медведев.