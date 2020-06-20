Александр Медведев: «У «Зенита» будет точечное усиление – не более трех-четырех игроков»

Генеральный директор рассказал о ближайших трансферных планах клуба.

– Сколько новичков пополнят «Зенит» в новом сезоне и на какие позиции ищете усиление?

– У нас будет точечное усиление – не более трех-четырех игроков. Конкретные позиции и фамилии я называть не буду, поскольку мы еще не приступили к переговорам. Они начнутся после церемонии награждения в среду.

– Будет ли увеличен трансферный бюджет, чтобы подготовиться к следующему еврокубковому сезону?

– У нас нет необходимости его увеличивать, – сказал Медведев.