Пеп Гвардиола: «Хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о возможном уходе капитана «Барселоны» Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Я не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне», – заявил Гвардиола.

Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2021 года. Как сообщалось, в переговорах о продлении соглашения с «Барселоной» возникли сложности, Месси недоволен тем, что клуб хочет снизить ранее оговоренную зарплату.

Месси уходит из «Барсы» минимум четвертый раз. Наверняка все опять закончится примирением и новым контрактом

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