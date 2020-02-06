Пеп Гвардиола: «Хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне»

Главный тренер высказался о возможном уходе капитана «Барселоны» из каталонского клуба.

«Я не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне», – заявил Гвардиола.

Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2021 года. Как сообщалось, в переговорах о продлении соглашения с «Барселоной» возникли сложности, Месси недоволен тем, что клуб хочет снизить ранее оговоренную зарплату.

Месси уходит из «Барсы» минимум четвертый раз. Наверняка все опять закончится примирением и новым контрактом