Ривалдо о Месси в «Юве»: «Их дуэт с Роналду вошел бы в историю»

Бывший хавбек «Барселоны» Ривалдо высказался о возможном переходе форварда каталонцев в или «Ювентус».

«Если Месси намерен покинуть клуб, то в раздевалке «Барселоны» что-то не так. Возможно, он устал от постоянных проблем, которые окружали клуб в последние несколько месяцев.

Когда срок контракта Месси истечет, ему исполнится 34 года, но я думаю, что с его классом он все еще мог бы легко играть в Премьер-лиге. Будет грустно видеть, как он покидает «Барселону», но я все еще надеюсь, что он останется.

Несмотря на свою связь с клубом, Месси имеет право уйти, если захочет. Воссоединение с может стать заманчивым вариантом для него, ведь они сформировали прекрасный союз в «Барсе».

Что касается «Ювентуса», полагаю, что некоторые агенты уже мечтают о дуэте Месси-Роналду в «Ювентусе» и о том, насколько это будет грандиозно. Если бы это случилось, произошел бы мировой бум. Уверен, что «Ювентус» быстро окупил бы любые инвестиции в аргентинца.

Их игра в паре вошла бы в историю. Я уверен, что многие спонсоры «Юве» хотели бы помочь этому трансферу осуществиться, что также раскрывает двери перед Месси. Два лучших футболиста мира за последние 10 лет, играющие в одном клубе... Это было бы грандиозно», – заявил .

Месси может перейти в команду Криштиану. «Ювентус» и «Сити» – фавориты на аргентинца в случае его ухода из «Барселоны»