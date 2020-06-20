Данни: «Надеюсь, «Зенит» лучше сыграет в ЛЧ в следующем году. Семак – великолепный тренер»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился мыслями после победы клуба в чемпионате России.

«Зенит» провел великолепный сезон и заслуженно стал чемпионом. Семак – великолепный тренер. Команда играла очень хорошо в этом сезоне и еще будет прибавлять и выигрывать трофеи.

Конечно, болельщики хотели бы больше успехов и побед в еврокубках, надеюсь, в следующем году «Зенит» сыграет в лучше», – сказал Данни.

В рамках текущего сезона «Зенит» занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов и не вышел в весеннюю стадию еврокубков.

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