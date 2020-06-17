Данни о титуле «Зенита»: «Он еще долго будет доминировать в России»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поздравил клуб с чемпионством в .

«Очень рад за . Все ребята большие молодцы! Обязательно позвоню Дзюбе и остальным футболистам, с которыми я играл, чтобы лично их поздравить.

Думаю, «Зенит» еще долго будет доминировать в России. Они объективно лучшая команда в стране. Еще много лет они будут выигрывать чемпионство», — сказал .

🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Лучшее с праздника: дедушка-Семак, обливания из ведра и все победные голы 🥂🎉🎊

«Зенит» вовсю празднует: качают Семака, обливаются шампанским и танцуют в раздевалке