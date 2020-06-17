Данни о титуле «Зенита»: «Он еще долго будет доминировать в России»

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Бывший полузащитник «Зенита» Данни поздравил клуб с чемпионством в РПЛ.

«Очень рад за «Зенит». Все ребята большие молодцы! Обязательно позвоню Дзюбе и остальным футболистам, с которыми я играл, чтобы лично их поздравить.

Думаю, «Зенит» еще долго будет доминировать в России. Они объективно лучшая команда в стране. Еще много лет они будут выигрывать чемпионство», — сказал Данни.

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