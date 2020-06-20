Хавьер Тебас: «Реал» может сделать звонок по поводу судей через 20 минут после матча – это нездорово для всего судейства»

Теги Реал Мадрид Луис Рубиалес Ла Лига судьи Хавьер Тебас Флорентино Перес видеоповторы Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас во время обсуждения работы ВАР на матчах «Реала» вспомнил, как президент «Мадрида» Флорентино Перес звонил главе Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луису Рубиалесу из-за работы видеосудей в начале сезона.

«То, что такой значимый клуб, как «Реал», может через 20 минут после матча сделать звонок, – нездорово для всего судейства в целом. Это, возможно, провоцирует напряженность для арбитров, которые работают на видеоповторах.

Нам нужно пытаться как можно меньше вовлекать работу судей в обсуждения, но, конечно, обнародование разговора о ВАР с президентом «Реала» – не лучшее решение», – сказал Тебас.

Хавьер Тебас: «VAR начали слишком много обсуждать после разговора Переса с Рубиалесом»

«Барселона» считает, что ВАР помогает «Реалу»: президент бомбит в интервью, Сетьен ничего не понимает, Пике пародирует судей

«Реал» уходит в отрыв под разговоры о судействе. В похожих моментах «Мадриду» дали пенальти, а «Атлетику» – нет

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья