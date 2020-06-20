Хавьер Тебас: «Реал» может сделать звонок по поводу судей через 20 минут после матча – это нездорово для всего судейства»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас во время обсуждения работы ВАР на матчах «Реала» вспомнил, как президент звонил главе Королевской федерации футбола Испании (RFEF) из-за работы видеосудей в начале сезона.

«То, что такой значимый клуб, как «Реал», может через 20 минут после матча сделать звонок, – нездорово для всего судейства в целом. Это, возможно, провоцирует напряженность для арбитров, которые работают на видеоповторах.

Нам нужно пытаться как можно меньше вовлекать работу судей в обсуждения, но, конечно, обнародование разговора о ВАР с президентом «Реала» – не лучшее решение», – сказал Тебас.

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«Реал» уходит в отрыв под разговоры о судействе. В похожих моментах «Мадриду» дали пенальти, а «Атлетику» – нет