Фанаты встретили «Зенит» в аэропорту после чемпионского матча с «Краснодаром»🔥

«Зенит» вернулся домой после чемпионского матча с «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре .

Футболистов и тренеров команды в Санкт-Петербурге, в аэропорту «Пулково», встретили фанаты.

🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Лучшее с праздника: дедушка-Семак, обливания из ведра и все победные голы 🥂🎉🎊

«Зенит» вовсю празднует: качают Семака, обливаются шампанским и танцуют в раздевалке