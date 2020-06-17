Фанаты встретили «Зенит» в аэропорту после чемпионского матча с «Краснодаром»🔥

«Зенит» вернулся домой после чемпионского матча с «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре РПЛ.
Футболистов и тренеров команды в Санкт-Петербурге, в аэропорту «Пулково», встретили фанаты.
🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Лучшее с праздника: дедушка-Семак, обливания из ведра и все победные голы 🥂🎉🎊
«Зенит» вовсю празднует: качают Семака, обливаются шампанским и танцуют в раздевалке
Мы! pic.twitter.com/ln07I03GVF— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
Чемпионы дома! pic.twitter.com/rVWEeTp02A— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
💙✊ #ОпДавайДавай pic.twitter.com/NdYUfGV5aH— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020