Фанаты встретили «Зенит» в аэропорту после чемпионского матча с «Краснодаром»🔥

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«Зенит» вернулся домой после чемпионского матча с «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре РПЛ.

Футболистов и тренеров команды в Санкт-Петербурге, в аэропорту «Пулково», встретили фанаты.

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