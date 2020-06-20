Доменико Тедеско: «Я больше не говорю о судьях. Пропускать три от «Тамбова» – очень больно»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:3).
«Я больше не говорю о судьях. Лучше говорить о матче. Мы разочарованы, что не взяли 3 очка. В первом тайме мы контролировали игру, но забили только один гол. Нам нужно было забивать второй. Над этим нужно работать.
Во втором тайме совершили глупую ошибку. Пропустили. Но забили, имели моменты, чтобы забить третий мяч. Но не смогли. И пропустили. Пропускать три от «Тамбова» – очень больно», – сказал Тедеско.
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