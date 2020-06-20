Тренер «Тамбова» Первушин о победе над «Спартаком»: «Это ответ российской тренерской школы. Своих мы недооцениваем»

Главный тренер поделился впечатлениями после победы над (3:2) в 26-м туре .

– Было понятно, что матч будет тяжелый. Соперник достойный. Стадион прекрасный, тут вдвойне приятнее выигрывать. Эта победа – как глоток свежего воздуха для нас.

Перед игрой сказал ребятам, что рано или поздно придет результат. Я говорил ребятам выкладываться на тренировках и не опускать руки.

– Тедеско считается одним из самых прогрессивных тренеров в Европе. «Тамбов» обыгрывает «Спартак», это ответ российской тренерской школы?

– Сто процентов. Своих тренеров мы недооцениваем.

«Спартак» хорош в быстрых атаках, хорош при быстрой игре. Было понятно, что если мы лишим их козырей, то сможем забрать очки.

Судейство? Я не комментирую, если мы выиграли, значит, меня все устраивает, – сказал Первушин.