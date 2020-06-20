Йордан Ларссон: «Спартак» в 10 раз лучше «Тамбова» и должен был его сожрать»

Форвард «Спартака» подвел итоги матча 26-го тура с (2:3).

«Проблема в первую очередь в настрое, в головах. Мы – , одна из лучших команд России. Объективно говоря, мы в 10 раз лучше, чем «Тамбов».

Мы должны были играть быстрее, мы должны были больше прессинговать, мы должны были создавать больше моментов. Не должны были упускать сегодняшнюю победу.

Сегодня нас освистали болельщики, на что они имели полное право, абсолютно. В раздевалке все очень расстроенные. Несколько дней назад мы проиграли , сыграв плохо.

Мы должны были выходить на сегодняшний матч разъяренными и голодными. Мы должны были сожрать этот «Тамбов». Но этого не произошло.

Почему этого не произошло? Наверное, этот вопрос не для меня. Мы должны работать и еще раз работать над собой», – сказал Ларссон.

Доменико Тедеско: «Я больше не говорю о судьях. Пропускать три от «Тамбова» – очень больно»