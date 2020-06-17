Пресс-атташе «Оренбурга» о коронавирусе в клубе: «Подхватили заразу где-то в пути. Виноватыми себя не считаем»

Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин рассказал о том, как произошла вспышка коронавируса в команде.

«Я – один из тех двух сотрудников команды, про которых мы объявляли.

Результаты первого же тестирования мы объявили на сайте, но позже они не подтвердились – все результаты были отрицательными. Поэтому когда в ряде СМИ в списках выздоровевших пишут имена ребят с того первого теста – это не так. Они не болели, их перепроверили и результаты отрицательные.

Но мы ничего не скрывали. Сразу дали информацию, как и положено в таких случаях. Далее все тесты в команде и клубе были только отрицательными, ситуация успокоилась, планово готовились к чемпионату.

Перед первым после рестарта матчем также сдавали тесты, все в порядке, все отрицательно. В регламенте прибытие на матч чартерным рейсом носит рекомендательный характер, но в этот раз приняли решение лететь чартером. Все ради безопасности.

У всех маски, помимо фирменных с символикой клуба еще коробка масок и перчаток у доктора, антисептики на каждом шагу. Достаточно быстро по беспробочной Москве прибыли в отель.

Никого, кроме нас, в отеле из постояльцев мы не видели. Жили на отдельном этаже, питались в отдельном ресторане, где на каждом шагу были также антисептики. На следующий день также на двух автобусах выдвинулись на стадион, прошли все проверки, сыграли и после матча отправились в аэропорт, быстро погрузились и через два часа сдали тесты по прилете.

Вот и вся история заражения. Где мы подхватили эту заразу – мы не знаем. Просто где-то в пути.

Конечно, в аэропорту были люди, на стоянках были люди, в лифтах кто-то ездил, самолет кто-то обслуживал и в гостинице кто-то жил до нас. Кто-то один не в том месте вдохнул, там, где кто-то другой не вовремя выдохнул, а в небольшом самолете в замкнутом пространстве зараза перескочила на других, наверное, так.



Безумно жаль, что пропало два матча и под вопросом третий. Технические поражения обычно бывают у тех, кто виноват. Мы себя виноватыми абсолютно не считаем. Дальше надо костьми лечь, чтобы перенесли игру с «Рубином», выйти из карантина и набирать очки», – написал Сорокин в инстаграме.

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