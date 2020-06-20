Лерой Сане: «Хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов. На первом месте для меня Лига чемпионов»

Теги Бавария бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик Лерой Сане Футбол

Полузащитник Лерой Сане прокомментировал свой переход в «Баварию» из «Манчестер Сити».

«Бавария» – очень большой клуб, который ставит перед собой большие цели, эти цели подходят и мне. Я в предвкушении нового вызова и жду не дождусь начала тренировок вместе с командой.

С Ханси Фликом я знаком еще со сборной U21, у нас очень хорошие отношения. Я хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов», – сказал Сане.

Сане ехал в «Ман Сити» к Гвардиоле, а теперь из-за него же уходит в «Баварию». Почему так?

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