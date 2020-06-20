Лерой Сане: «Хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов. На первом месте для меня Лига чемпионов»

Полузащитник Лерой Сане прокомментировал свой переход в «Баварию» из «Манчестер Сити».
«Бавария» – очень большой клуб, который ставит перед собой большие цели, эти цели подходят и мне. Я в предвкушении нового вызова и жду не дождусь начала тренировок вместе с командой.
С Ханси Фликом я знаком еще со сборной U21, у нас очень хорошие отношения. Я хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов, и на первом месте для меня стоит Лига чемпионов», – сказал Сане.
Сане ехал в «Ман Сити» к Гвардиоле, а теперь из-за него же уходит в «Баварию». Почему так?