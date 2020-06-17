Арбитр Федотов о словах Джикии про судейство: «Пусть лучше тренируется. Нет в судействе понятия «показалось»

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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова капитана «Спартака» Георгия Джикии после матча против ЦСКА (0:2) в 25-м туре РПЛ.

В частности, Джикия заявил: «Спорные решения [арбитров] тоже были. Не в нашу пользу, как всегда. Я уже привык к тому, что судят не в нашу сторону. <...> Мне показалось, что мяч попал в руку защитнику ЦСКА в моменте со вторым голом. Но никто не стал ничего смотреть, как всегда. Посмотрим, что будет в Петербурге».

«Если Георгий говорит про моменты на 85-й и 86-й минутах, то там вообще ничего не было. Возможно, вопросы у Джикии возникли по моменту борьбы Соболева и Васина, после единоборства которых Влашич забил второй гол. Но там вообще ничего нет.

Руку у Васина мы здесь увидеть не можем, но Соболев сам держит Васина руками, поддергивает его. Абсолютно нормальная борьба, решение продолжить игру – по делу.

Говорить голословно о «спорных решениях» могут все. Ключевое слово в речи Джикии – «показалось». Может, он устал уже, набегался к 90-й минуте. Все эти обвинения ни о чем. Нет в судействе понятия «показалось».

Еськову тоже показалось, что сначала Зобнина удалять не надо было. А что касается того, что арбитр не пошел смотреть какой-то момент, то главный и не должен бегать и смотреть все подряд, существует тихая проверка.

А Джикия пусть лучше тренируется, тогда у «Спартака» все будет хорошо», – сказал Федотов.

На матче работала бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым, за ВАР отвечал Сергей Карасев.

Джикия о судействе в матче с ЦСКА: «Спорные решения были. Уже привык, что судят не в сторону «Спартака»

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