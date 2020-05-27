Федун о пенальти в ворота «Спартака»: «Что делает ВАР? Это за гранью добра и зла»

Владелец «Спартака» прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:2) в 23-м туре РПЛ.

– Игра порадовала. В конце, конечно, чуть расслабились. А что делает у нас ВАР, я не знаю... Вы сами все видели.

– Вы про пенальти?

– Да. Прыгает головой вниз, упирается в ноги нашего игрока. И судья дает пенальти. Я не знаю...

– Были опасения, что упустите победу?

– Нет, не было. Хотя в конце судья сильно старался...

– Соболев оправдывает то, что вы его выкупили?

– Увидим. Парень старается. Рад за Рассказова, который забил. В целом, молодцы.

– Но вопросы к судьям у вас остались?

– Я не знаю... Этот эпизод пусть разбирают специалисты. Но я не думаю, что кто-то внятно объяснит, почему там пенальти. Это же ВАР. Вопрос не к судье, а к ВАР. Наш игрок бьет по мячу, соперник ныряет, бьется головой о ногу. Это за гранью добра и зла! – сказал Федун.

Напомним, главный арбитр после использования ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол на игроке «Арсенала» Григалаве. Вратарь Александр Максименко отразил удар Даниила Лесового с пенальти, но тот был точен на добивании.