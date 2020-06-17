Кристоф Дюгарри: «Сетьен просто некомпетентен. Уверен, он ничего не имеет против Гризманна»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о проблемах нападающего в «Барселоне».

«Есть тренер, который идет вслепую. Сетьен очень мил, но это не уровень «Барсы». Он не знает, кого менять. Он заменил Бускетса на Фати на 85-й минуте и выпустил Гризманна на 90-й.

Это не против Гризманна. Сетьен просто не знает, как управлять своей командой. Он совершенно ошеломлен.

Я уверен, что он ничего не имеет против Гризманна. Сетьен просто некомпетентен», – сказал Дюгарри.

Последний полный матч за «Барселону» Гризманн провел 16 июня, когда каталонский клуб играл против «Леганеса» (2:0). Затем он сыграл 14 минут в матче с «Севильей» (0:0), 65 минут в матче с «Атлетиком» (1:0) и 10 минут в игре против «Сельты» (2:2). В матче против «Атлетико» француз вышел на поле на 90-й минуте.

В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 32 матча в , забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.

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