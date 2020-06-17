Доменико Тедеско: «Попытались перевернуть ход матча, угрожали воротам ЦСКА. И в этот момент дали красную Зобнину»

Главный тренер высказался о поражении от ЦСКА (0:2) в матче чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Первый тайм начали хорошо, были моменты. У ЦСКА был только один удар, который привел к голу. Во втором попытались перевернуть ход матча, стали играть в 4 защитника. Это начало приносить плоды. ЦСКА почувствовал: мы угрожаем их воротам. И в этот момент дали красную. В меньшинстве не всегда можно переломить ход матча. Это удалось в Кубке, но не сегодня.

– Считаете ли, что, если Бакаев выпадает из игры, пропадает игра и у «Спартака»?

– Нет, не только в нем дело. Он важный для нас игрок: может решить ход матча, обыграть, отдать, забить. Знает нашу атакующую схему. Но команда хорошо играла и когда Зелимхана не было не поле.

Сегодня у него не все получалось. Вот Влашич сегодня был в ударе, сделал игру. Не получалось бы у него – как бы сыграл ЦСКА? Зелимхан еще молод, есть куда расти. Иногда он слишком самокритичен. Надо быть поспокойнее.

– Зобнин психанул в эпизоде с удалением?

– Вы знаете его едва ли не лучше меня. Обычно он очень спокоен, он умный игрок. Что-то должно было произойти по ходу игры, чтобы он повел себя так. Если такие, как Зобнин, теряют контроль, что-то произошло.

Какие-то причины были, я с ним еще не говорил. Была череда моментов – когда на нем не поставили пенальти, когда Влашич откинул мяч и остался без желтой. Да, это тема, которая заставляет нервничать.

– Вас удивило, что ЦСКА отказался от прессинга?

– Нет, не удивило. ЦСКА оборонялся один-в-один. Но мы находили решения для выхода, когда Зобнин и Бакаев смещались во фланг. Сегодня ЦСКА сыграл в обороне и правда очень хорошо, – сказал Тедеско.