«Пора сделать шаг вперед 👏🏾🙏🏾». Стерлинг о поддержке тренеров из числа меньшинств в Англии

Полузащитник высказался о введении системы поддержки тренеров из числа чернокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств в Англии.

«Пора сделать шаг вперед 👏🏾🙏🏾», – написал Стерлинг.

Напомним, что благодаря введенной системе до шести тренеров, относящихся к перечисленным выше группам, смогут получить работу в клубах EFL (Чемпионшип и два дивизиона рангом ниже – прим. Sports.ru) на 23 месяца.

На первом этапе шесть тренеров получат места либо в академии клуба, либо в первой команде, начиная с сезона-2020/21. Каждый тренер будет участвовать в индивидуальной программе обучения и развития.

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