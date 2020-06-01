Дмитрий Селюк: «Не желал ЦСКА ничего плохого никогда и по-прежнему считаю, что Гончаренко должен уйти»

Футбольный агент пояснил свою позицию в отношении ЦСКА и главного тренера , которого он призвал уйти в отставку после разгрома от «Зенита» (0:4) в матче .

«Я человек независимый и незаангажированный. Имею право думать и говорить, что хочу и в чем разбираюсь. Если бы мои высказывания каждый раз не соответствовали действительности, то меня бы просто никто не читал, не цитировал и не печатал.

В данном случае я высказался в отношении Гончаренко, а не клуба. И я высказал свои мысли в связи с отвратительной игрой ЦСКА даже не как агент, а как один из болельщиков клуба, и именно потому, что там играет мой футболист.

Я никогда ничего плохого не делал и не желал клубу, а, наоборот, всегда старался помочь, о чем знает и гендиректор Бабаев, и многие другие. Причем за все, что я делал, я не брал ни одной копейки, в отличие от многих.

Когда почти вся Россия смеется на тему того, что Дзюба в матче с футболистами ЦСКА почувствовал себя спринтером и обгонял их на виражах, то мои высказывания должны быть в клубе правильно истолкованы.

Я точно так же высказывался против Кикнадзе и Мещерякова, хотя у меня там [в «Локомотиве»] тоже есть футболист — Борис Ротенберг. Если у меня футболист в команде, я что, должен говорить на черное белое?

Футбол — это эмоции. За это его и любят. Я не мог сдержать эмоций, глядя на такое безобразие, которое творилось на стадионе ЦСКА. И не только я, но и многие болельщики и специалисты, в том числе Грушевский, Пономарев, Газзаев, Масалитин и другие люди, которые неравнодушны к ЦСКА. Эти высказывания должны восприниматься не как нападки, а как анализ фактов.

У нас с ЦСКА хорошие деловые отношения. Я никогда не обманул и не подвел ЦСКА, как и ЦСКА меня за эти годы. Конфликта я не вижу. И по-прежнему считаю, что Гончаренко должен попрощаться с командой, так как не справился со своей работой.

Отношусь к Гинеру, Бабаеву и Мовсесьяну с уважением и желаю ЦСКА оставшиеся семь игр провести так, чтобы зацепиться за Лигу чемпионов», – сказал Селюк.

ЦСКА ответил Селюку на критику Гончаренко: «Большинству не интересно его мнение по футбольным вопросам»