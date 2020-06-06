«Месси приближается к закату изумительной карьеры. Наслаждайтесь, пока можете». Линекер поздравил форварда с 33-летием

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с 33-летием.
«Поздравляю Лионеля Месси с 33-м днем рождения. Он приближается к закату своей изумительной карьеры. 722 матча и 699 голов игрока, который так креативен, которому чужд эгоизм в отношении партнеров и который так убийственно завершает атаки.
Мы будем скучать по нему, когда он закончит. Так что наслаждайтесь его игрой, пока еще можете», – написал Линекер.
В этом сезоне Месси провел за «Барсу» 26 матчей в Ла Лиге, забил 21 мяч и сделал 15 голевых передач.
Первый контракт Месси подписали на салфетке. Она хранится в банке Андорры