Менотти о Месси: «Он заслуживает трофея со сборной Аргентины. Титулы в футболе – это сложно»

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Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Сесар Менотти высказался об игре нападающего Лионеля Месси за сборную Аргентины.

«Речь не о том, чтобы увидеть Месси в ранге чемпиона мира. Я бы мечтал о том, чтобы Аргентина выиграла чемпионат мира. С ним или без него.

Я счастлив видеть игру Месси. Он заслуживает трофея со сборной Аргентины. Не забывайте, что были моменты, когда судили лишь его.

Титулы в футболе – это сложно, нужно быть очень удачливым. Есть моменты, которые проходят, и маленькие шансы играют важную роль.

Думаю, что есть несколько футболистов, которые с большой преданностью относятся к сборной Аргентины. Они уважают друг друга и по-настоящему хотят быть частью сборной.

Я с оптимизмом смотрю на эту группу игроков, которые будут рядом с Месси, играющим так, как раньше», – сказал Менотти.

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