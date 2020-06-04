Менотти о Месси: «Он заслуживает трофея со сборной Аргентины. Титулы в футболе – это сложно»

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Сесар Менотти высказался об игре нападающего Лионеля Месси за сборную Аргентины.
«Речь не о том, чтобы увидеть Месси в ранге чемпиона мира. Я бы мечтал о том, чтобы Аргентина выиграла чемпионат мира. С ним или без него.
Я счастлив видеть игру Месси. Он заслуживает трофея со сборной Аргентины. Не забывайте, что были моменты, когда судили лишь его.
Титулы в футболе – это сложно, нужно быть очень удачливым. Есть моменты, которые проходят, и маленькие шансы играют важную роль.
Думаю, что есть несколько футболистов, которые с большой преданностью относятся к сборной Аргентины. Они уважают друг друга и по-настоящему хотят быть частью сборной.
Я с оптимизмом смотрю на эту группу игроков, которые будут рядом с Месси, играющим так, как раньше», – сказал Менотти.