Сетьен о Месси: «Всегда есть противоречия, и это нормально. Мы хорошо общаемся»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о взаимоотношениях с форвардом .

– Отношения с Месси – насколько это сложно?

– Это не сложно. Это правда, что всегда есть противоречия, у каждого свой взгляд на вещи. И это нормально, когда есть противоречия.

Я и сам не был [простым в общении] игроком. Всегда есть свое видение в каких-то вопросах, и нужно отстаивать это. Это вполне естественно.

Мы хорошо общаемся. Есть конкретные вопросы, которым я не придаю никакого значения, – приводит слова тренера Mundo Deportivo.

– Что произошло между Месси и вашим помощником Сарабией?

– Ничего особенного. Просто один эпизод – и все. Не знаю, что вы хотите услышать от меня, – цитирует Сетьена As.

Во время матча с «Сельтой» (2:2) в Виго Месси игнорировал Эдера Сарабию в паузе на водопой. Тренер хотел поговорить с аргентинцем, а футболист развернулся и ушел от него. Позже, когда Месси вернулся, чтобы положить бутылку с водой, ассистент Сетьена попытался снова заговорить с нападающим, но Лионель опять проигнорировал тренера.

Кроме того, после матча в раздевалке «Барселоны» была напряженная обстановка. Игроки критиковали тактику Сетьена и упрекали тренера за ряд решений.