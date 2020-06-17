Чемпионат России. ЦСКА примет «Спартак», «Локомотив» дома играет с «Крыльями Советов»

В 25-м туре РПЛ «Локомотив» принимает «Крылья Советов», ЦСКА дома играет со «Спартаком» в московском дерби.
«Зенит» в гостях встречается с «Тамбовом», «Ростов» принимает «Краснодар», а «Динамо» играет с «Сочи».
Чемпионат России
25-й тур
- Дата проведения
- 30 июня, 18.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 30 июня, 20.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 1 июля, 15.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 1 июля, 15.00, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 1 июля, 17.30, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 1 июля, 17.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 1 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 1 июля, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.