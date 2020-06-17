Чемпионат России. ЦСКА примет «Спартак», «Локомотив» дома играет с «Крыльями Советов»

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В 25-м туре РПЛ «Локомотив» принимает «Крылья Советов», ЦСКА дома играет со «Спартаком» в московском дерби.

«Зенит» в гостях встречается с «Тамбовом», «Ростов» принимает «Краснодар», а «Динамо» играет с «Сочи».

Чемпионат России

25-й тур

Локомотив – Крылья Советов
Дата проведения
30 июня, 18.00, «стадион Локомотив»
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ЦСКА – Спартак
Дата проведения
30 июня, 20.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Оренбург – Урал
Дата проведения
1 июля, 15.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Рубин
Дата проведения
1 июля, 15.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Тамбов – Зенит
Дата проведения
1 июля, 17.30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Ахмат
Дата проведения
1 июля, 17.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ростов – Краснодар
Дата проведения
1 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сочи – Динамо
Дата проведения
1 июля, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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