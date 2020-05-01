Сетьен про ЛЧ: «У «Барсы» есть лучший игрок мира, что может сыграть в нашу пользу»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о борьбе в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

«В Ла Лиге все зависит от нас самих. Есть две команды, выиграть будет очень сложно.

И в Лиге чемпионов у нас тоже много вариантов [развития событий], как и у других команд.

За исключением того, что у нас есть лучший игрок в мире. И это может склонить чашу весов в нашу пользу», – сказал Сетьен.

Карантин сделал чемпионскую гонку в Ла Лиге еще интереснее. За «Реал» – скамейка и новый Азар, за «Барсу» – матчи без зрителей и возвращение Суареса