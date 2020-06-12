Игроки «Барсы» критиковали тактику Сетьена в раздевалке после матча с «Сельтой»

У футболистов «Барселоны» усугубились отношения с главным тренером Кике Сетьеном.
После вчерашнего матча с «Сельтой» (2:2) в рамках Ла Лиги между игроками и тренером состоялась напряженная беседа.
В раздевалке, по данным Marca, футболисты упрекали Сетьена за некоторые тактические решения, а также за некоторые корректировки, которые он внес по ходу игры.
Согласно источникам, подобное развитие событий указывает на отсутствие гармонии между игроками и тренерским штабом. Футболисты не согласны с некоторыми методами Сетьена и считают, что останутся без трофеев, если продолжат в том же духе.
В связи с этим команда решила высказать все тренеру, учитывая, что еще есть время исправить ситуацию.