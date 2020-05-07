Вернер не хочет доигрывать Лигу чемпионов с «Лейпцигом» (Bild)

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, скорее всего, не будет доигрывать этот сезон за клуб в Лиге чемпионов.

По информации Bild, немецкий форвард доиграет сезон Бундеслиги, который завершится 27 июня. Но в Лиге чемпионов, проведение оставшихся матчей которой запланировано на август, футболист уже играть не хочет.

Ожидается, что трансфер Вернера в «Челси» будет оформлен в ближайшие несколько дней. Лондонцы активируют опцию выкупа в размере 53 миллионов евро.

Вернер мощно прогрессировал последние 5 лет. Теперь он элита: сделает «Челси» сильнее и вариативнее

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