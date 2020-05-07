Вернер не хочет доигрывать Лигу чемпионов с «Лейпцигом» (Bild)

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, скорее всего, не будет доигрывать этот сезон за клуб в Лиге чемпионов.
По информации Bild, немецкий форвард доиграет сезон Бундеслиги, который завершится 27 июня. Но в Лиге чемпионов, проведение оставшихся матчей которой запланировано на август, футболист уже играть не хочет.
Ожидается, что трансфер Вернера в «Челси» будет оформлен в ближайшие несколько дней. Лондонцы активируют опцию выкупа в размере 53 миллионов евро.
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