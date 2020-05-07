Вернер не хочет доигрывать Лигу чемпионов с «Лейпцигом» (Bild)

Нападающий , скорее всего, не будет доигрывать этот сезон за клуб в Лиге чемпионов.

По информации Bild, немецкий форвард доиграет сезон Бундеслиги, который завершится 27 июня. Но в Лиге чемпионов, проведение оставшихся матчей которой запланировано на август, футболист уже играть не хочет.

Ожидается, что трансфер Вернера в будет оформлен в ближайшие несколько дней. Лондонцы активируют опцию выкупа в размере 53 миллионов евро.

Вернер мощно прогрессировал последние 5 лет. Теперь он элита: сделает «Челси» сильнее и вариативнее