Арбитр Федотов об отмене гола «Спартака»: «Безбородов правильно решил. Жиго перекрывал обзор вратарю»

Арбитр Игорь Федотов высказался о спорных эпизодах в матче 24-го тура РПЛ – «Уфа» (0:0).

«В ситуации с отмененным голом Безбородов принял правильное решение. Жиго перекрывал обзор вратарю и находился на линии удара. Не важно, что удар пошел чуть в край, он двигался и, повторюсь, мешал вратарю. Чистый офсайд.

Что касается мяча, который остановился на ленточке, поддержу решение Безбородова. Нет возможности точно увидеть, пересек мяч линию ворот или нет. Явной ошибки Безбородова тут тоже не вижу, а в России нет определения системы «гол – не гол», потому что она очень дорогая.

Владислав провел отличную работу в матче, огромный плюс департаменту. Присутствие таких арбитров – как луч света в темном царстве», — сказал Федотов.

Напомним, гол Александра Соболева в конце матча после ВАР отменил арбитр из-за офсайда у . Вратарь «Уфы» Беленов в дополнительное время сделал сэйв, некоторые игроки «Спартака» считали, что мяч пересек линию.

Похоже, мяч в руках Беленова не полностью зашел в ворота. В РПЛ нет Goal Line Technology (Шмурнов ошибся), но есть камера на линии