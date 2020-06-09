Сергей Семак: «Рад, что «Зенит» проявил характер. Смогли дожать соперника»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в 24-м туре чемпионата России.

«Матч очень тяжело складывался для нас. Эмоций после выездной игры с ЦСКА было недостаточно для того, чтобы проводить яркий матч. Такие встречи бывают.

Сыграли ниже своих возможностей, особенно в первом тайме. Раскачивались очень долго, но я рад, что команда проявила характер, собрались.

Даже отмененные мячи не повлияли, мы все-таки смогли дожать соперника», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

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