Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги-2019/20

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам сезона.

На награду также претендовали ( ), , (оба – Дортмунд), ( ), ( ) и ( ).

Лучшим новичком сезона был признан защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

В 30 матчах чемпионата Германии Левандовски набрал 37 (33+4) очков по системе «гол+пас». Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Левандовски побил рекорд Бундеслиги по голам за сезон среди легионеров