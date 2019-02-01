Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги-2019/20

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам сезона.
На награду также претендовали Серж Гнабри («Бавария»), Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд (оба – «Боруссия» Дортмунд), Амин Харит («Шальке»), Тимо Вернер («Лейпциг») и Кай Хавертц («Байер»).
Лучшим новичком сезона был признан защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.
В 30 матчах чемпионата Германии Левандовски набрал 37 (33+4) очков по системе «гол+пас». Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Левандовски побил рекорд Бундеслиги по голам за сезон среди легионеров