Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги-2019/20

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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам сезона.

На награду также претендовали Серж Гнабри («Бавария»), Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд (оба – «Боруссия» Дортмунд), Амин Харит («Шальке»), Тимо Вернер («Лейпциг») и Кай Хавертц («Байер»).

Лучшим новичком сезона был признан защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

В 30 матчах чемпионата Германии Левандовски набрал 37 (33+4) очков по системе «гол+пас». Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Левандовски побил рекорд Бундеслиги по голам за сезон среди легионеров

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