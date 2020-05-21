«Ман Сити» не оставляет попыток продлить Сане и не готов уступать «Баварии» в переговорах

по-прежнему намерен убедить полузащитника заключить новое соглашение.

«Горожане» предпримут еще одну попытку продлить контракт с немцем, который через год может стать свободным агентом, сообщает The Telegraph.

По данным газеты, «Сити» не собирается уступать в переговорах с «Баварией», мюнхенцы готовы заплатить за Сане не более 40 млн евро.

Ранее стало известно, что английский клуб требует за игрока 70 млн.

При этом «Сити», по информации источника, скорее позволит Сане уйти бесплатно следующим летом, чем уступит сейчас «Баварии».

Пеп Гвардиола: «Сане отказался продлить контракт с «Сити». Он уйдет, если клубы согласуют трансфер»