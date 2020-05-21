Пеп Гвардиола: «Сане отказался продлить контракт с «Сити». Он уйдет, если клубы согласуют трансфер»

Главный тренер «Манчестер Сити» подтвердил, что вингер намерен покинуть клуб.

«Лерой не хочет продлевать контракт. Если он хочет уйти, это произойдет этим летом или же по истечении срока его контракта.

Сане отказался продлевать контракт, он хочет играть за другой клуб. Если по завершении этого сезона клубы договорятся, он уйдет, если нет – уйдет, когда закончится срок контракта», – сказал Гвардиола.

Основным претендентом на 24-летнего хавбека является . требует за него 70 миллионов евро.

Летом 2021 года Сане станет свободным агентом, но мюнхенцы хотят подписать его уже в этом году.