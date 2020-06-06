Вагнер о срыве трансфера в ЦСКА: «Причина не в деньгах. Очень жаль, что не смогу вернуться домой»

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав, о переходе которого в «Кайрат» стало известно вчера, рассказал о причинах срыва трансфера в московский клуб.

– К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах!

Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой – в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду.

– Почему тогда сорвался переход? Все думали, что вопрос решен.

– Я тоже так думал, но причины срыва мне неизвестны.

– Допускаете, что после «Кайрата» перейдете в ЦСКА и завершите карьеру в России?

– Это моя мечта! Если это произойдет, буду более чем счастлив, – сказал Вагнер.

Ранее сообщалось о том, что 36-летний бразилец может присоединиться к ЦСКА.

Форвард ранее выступал за армейцев в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Он рекордсмен ЦСКА по голам в чемпионатах России (85) и в еврокубках (30).

Последним клубом Вагнера Лава был «Коринтианс». На прошлой неделе он расторг контракт с бразильской командой.