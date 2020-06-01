Игроки «Барсы» недовольны работой медштаба. Де Йонг пригрозил пройти лечение в Нидерландах (TV3)

Футболисты «Барселоны», в частности, полузащитник Френки де Йонг, недовольны тем, как выполняет свои обязанности медицинский штаб команды.

Нидерландский хавбек даже пригрозил отправиться на лечение на родину, поскольку врачи изначально неправильно поставили ему диагноз, сообщает TV3.

Позже выяснилось, что у де Йонга травма камбаловидной мышцы ноги, из-за которой он, вероятно, пропустит остаток сезона.

По информации источника, недоверие к медштабу «Барсы» растет и со стороны других игроков, включая и , которые ранее предпочли восстанавливаться от повреждений в Катаре.

Футболисты ставят врачам в вину ошибки в диагностике, плохое планирование курсов восстановления и рецидивы травм.