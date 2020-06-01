Широков о коронавирусе: «Где президент РПЛ? Молчит три дня. Может, и РПЛ уже как организации нет?»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков раскритиковал президента РПЛ Сергея Прядкина в связи с распространением коронавирусной инфекции в некоторых командах и влиянием этой ситуации на календарь.

«Где президент РПЛ? Он молчит уже три дня.

Хорошо, что РФС высказывается: Александр Валерьич [Дюков], Сан Саныч [Алаев].

А президента РПЛ просто нет. Может, и РПЛ уже как организации нет?» – сказал Широков в программе «После футбола».

Напомним, в ряде команд РПЛ были зафиксированы вспышки коронавируса. В результате «Ростов» был вынужден проводить матч с «Сочи» молодежным составом, а «Динамо» и «Краснодар» договорились о переносе встречи на 19 июля.

«Вспышку коронавируса нельзя считать форс-мажором. В календаре нет дат для переноса матчей». Заявление РФС и РПЛ

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?