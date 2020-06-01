Кирилл Новиков: «Молодежка «Динамо» сыграет с ЦСКА, если изменений не будет»

Главный тренер «Динамо» высказался о ситуации с переносом матча чемпионата с .

– Мы серьезно готовились к рестарту чемпионата, к этой игре с «Краснодаром». Все случившееся для нас, конечно, полная неожиданность.

Вчера получили результаты тестов, которые, к сожалению, сломали нам все планы. Проведение матча оказалось под вопросом.

– Были хоть какие-то шансы, что игра состоится?

– Мы были готовы к любым вариантам вплоть до сегодняшнего полудня, когда еще успевали бы прибыть в Краснодар на игру, но при этом понимали, что регламент проведения соревнований не позволяет сыграть главной команде.

Сейчас многие говорят о том, что приемлемым решением было бы разрешить играть тем футболистам, чьи тесты показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день.

Клуб мог бы при этом исключить из своей заявки на 14 дней заболевших. Насколько я понимаю, возможность применения такого формата обсуждается в РПЛ и . Нас спросили о мнении по данному вопросу. Думаю, что поддержало бы такой шаг, он выглядит логично.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», вчера выступил с аналогичным комментарием. Это ведь общая задача лиги и клубов – закончить чемпионат в равной спортивной борьбе, не нарушая при этом рекомендаций Роспотребнадзора.

Что касается матча с «Краснодаром», то мы были готовы отправить и молодежный состав, если бы было отказано в переносе встречи. Правда, с предсказуемым результатом игры.

В этой связи мы очень благодарны «Краснодару», Сергею Галицкому и главному тренеру Мураду Мусаеву, которые пошли нам навстречу. Считаю, что это настоящий мужской поступок, спортивный, в духе честной игры.

– Вы вообще этой ночью спали?

– Да, удалось немного. Понятно, что вчерашний день был крайне напряженный, в постоянных переговорах то с руководством нашего клуба, то с «Краснодаром», то с РПЛ, то с РФС…

Ожидание было нервным, но уже ночью несколько отпустило, и удалось поспать. Тем более, что до последнего сохранялся шанс, что игра все же может состояться.

– Если регламент не изменят, то с ЦСКА играем молодежным составом?

– Совершенно верно. Если изменений не будет, то главная команда остается на двухнедельном карантине, а встречу с проведет молодежка, которая с завтрашнего дня начинает тренироваться на одной из баз в Подмосковье, – заявил Новиков.

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?

Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен (привет, «Ростов»!). Это решение РФС, РПЛ больше ничем не управляет