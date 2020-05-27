Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесут на 19 июля (Василий Конов)

Бюро исполкома РФС в ближайшее время утвердит предложенный РПЛ перенос матча 23-го тура «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля, сообщает журналист Василий Конов.
Проведение игры сегодня в 20:00 находится под вопросом из-за вспышки коронавируса в московской команде.
По информации источника, 19 июля станет резервной датой для клубов, которые еще могут попасть в подобную ситуацию.
«Дальше все на усмотрение лиги, так как это их компетенция (регламент, календарь, взаимодействие с клубами), РФС не будет вмешиваться в процессы.
Вопроса переигровки матча «Сочи» – «Ростов» [10:1] в повестке [заседания исполкома] нет, тут остается все без изменений.
Вопроса «Уфы» в повестке тоже нет, по последней информации, положительный тест не подтвердился», – написал Конов.
«Краснодар»: «Информация о статусе матча с «Динамо» появится около 13:00»