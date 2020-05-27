Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесут на 19 июля (Василий Конов)

Бюро исполкома РФС в ближайшее время утвердит предложенный перенос матча 23-го тура – на 19 июля, сообщает журналист .

Проведение игры сегодня в 20:00 находится под вопросом из-за вспышки коронавируса в московской команде.

По информации источника, 19 июля станет резервной датой для клубов, которые еще могут попасть в подобную ситуацию.

«Дальше все на усмотрение лиги, так как это их компетенция (регламент, календарь, взаимодействие с клубами), не будет вмешиваться в процессы.

Вопроса переигровки матча «Сочи» – «Ростов» [10:1] в повестке [заседания исполкома] нет, тут остается все без изменений.

Вопроса «Уфы» в повестке тоже нет, по последней информации, положительный тест не подтвердился», – написал Конов.

«Краснодар»: «Информация о статусе матча с «Динамо» появится около 13:00»