Сергей Семак: «ЦСКА, может, не так стабильно играл в последнее время, но это один из лидеров нашего футбола»

Главный тренер ответил на вопросы о подготовке к матчу против .

– Сталкивались с какими-то микротравмами после возвращения на поле? Все ли готовы сыграть с ЦСКА?

– Какие-то повреждения всегда бывают – значительные и незначительные.

На данный момент все футболисты готовятся к игре, кроме . Посмотрим, насколько оставшееся время позволит сделать работу качественно и без травм.

– Известно, что тренерский штаб всегда скрупулезно изучает соперника, но по ЦСКА нет ни видео матчей, ни тренировок. Как быть в такой ситуации?

– Мне кажется, команды очень хорошо знакомы друг другу. Удивить чем-либо кого-либо – очень и очень сложно.

Конечно, нет информации, кто и в каком состоянии, нет возможности посмотреть те же матчи, которые проводил ЦСКА перед возобновлением чемпионата.

В принципе, мы знаем возможности всех игроков. Есть материал, по которому будем готовиться, естественно. Здесь сюрпризов нет.

– Чего вообще можно ждать от матча с ЦСКА?

– ЦСКА – очень хорошая команда. Может быть, последнее время играли не так стабильно, как хотели того болельщики, футболисты и тренерский штаб.

Тем не менее – это один из лидеров нашего футбола. Нам предстоит сложный выездной матч. Будем к нему готовиться как и к любому другому матчу, – сказал Семак.