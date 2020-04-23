Анна Семак о расизме: «Мир сходит с ума. Я за правду, добро и свет»

, супруга главного тренера , высказалась о расизме.

«Если бы меня попросили назвать всего одно, самое важное слово в арсенале современного человека, я бы, не задумываясь ни секунды, ответила – адекватность.

Мир медленно, но верно сходит с ума, находясь во власти сценаристов настоящего и будущего времени. Даже то, что раньше казалось абсурдом, сегодня становится нормой. Джоан Роулинг выдвинули обвинения в разделении гендерной идентичности. «Какая неслыханная дерзость!» – подхватила толпа.

Помню, как выбирала трусы для мужа в сувенирном магазине музея Гугенхайма в Нью-Йорке. Одна модель была сшита как мужская, но без привычного шва спереди, пришлось уточнить у продавца, на кого она рассчитана. Меня пристыдили: «Who cares about gender!?» («Кого волнует пол!?»).

Сегодня мы пересекаем рубеж, за которым адекватность и рассудительность остаются последним оплотом сохранения идентичности нравственной. Мы так легко соглашаемся с тем, во что нас заставляют верить. Иногда даже не хочется думать – проще принять чужую удобную точку зрения и выдать за свою.

Медиа-каналы работают без сна и отдыха, любой, самый невероятный по степени абсурда вброс имеет все шансы найти широкий отклик в обществе.

Анализировать информацию, отделяя свет от тьмы, правду от лжи в бешеном темпе жизни становится некогда.

С самого детства мы пользуемся теми установками, которые дают нам родители, вырастая, по привычке копируем на жесткий диск то, что транслируют влиятельные медиа-лидеры, преследуя свои, до определенного времени никому не известные, цели.

Я против расизма – это очевидный факт. Я за правду, добро и свет.

Я против бездумного, слепого поклонения золотому тельцу, выбирая которого, человек становится заложником системы – удобным, толерантным откровенному злу, неизлечимо зависимым. Против подмены понятий, лицемерия и пустоты, которая за всем этим следует.

Потеряв нравственную идентичность, адекватность и способность мыслить аналитически, доверяя сердцу, мы потеряем контроль над своей жизнью, но самое печальное – навсегда потеряем себя, свою свободу и мир в душе», – написала Семак в инстаграме.

Анна Семак дала большое интервью: хочет усыновить темнокожего ребенка, пишет книги, рассуждает о православии